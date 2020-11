Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in perioada 16 - 27 octombrie, au fost autorizati la plata in cadrul campaniei de plati in avans pentru anul 2020 un numar de 618.279 fermieri, reprezentand 74% din numarul total al fermierilor, potrivit unui comunicat al institutiei…

- Trei noi scheme de sprijin acordate fermierilor afectati de criza COVID-19 au fost lansate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).Potrivit unui comunicat al institutiei, transmis ieri AGERPRES, sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara raportata la dimensiunea fermei…

- fermierulargesean.ro: APIA lanseaza 3 scheme noi de sprijin pentru fermieri! Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), aduce la cunoștința fermierilor lansarea a 3 noi scheme de sprijin in cadrul Masurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor…

- Peste 28.000 de cereri de sprijin pentru culturile afectate de seceta au fost declarate eligibile la plata, iar 27.304 fermieri au primit deja despagubiri in valoare de peste 833 de milioane de lei, a anuntat, miercuri, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Potrivit sursei citate,…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale primește pana in data de 15 octombrie 2020 solicitari de finanțare prin submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Pragul de calitate pentru primirea proiectelor, incepand…

- "Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale primeste pana in data de 15 octombrie 2020 solicitari de finantare prin submasura 6.1 'Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri' din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Pragul de calitate pentru primirea proiectelor, incepand…

- Tinerii fermieri pot solicita finantare prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020) intr-o noua sesiune, incepand din 16 septembrie, timp de o luna, informeaza Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), intr-un comunicat transmis, marti, AGERPRES. Finantarea vizeaza…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat, miercuri, ca primeste in continuare cereri de finantare pentru realizarea abatoarelor de capacitate mica in zona montana, iar fondurile totale la dispozitia fermierilor sunt de aproximativ 13 milioane de euro si sunt acordate prin Programul…