- Piața mașinilor noi a crescut in UE in prima luna, iar Volkswagen a fost marca de pe primul loc. Dacia a avut cea mai buna clasare, locul 3, cu inmatriculari peste marca Renault și peste Skoda. Toyota a fost pe locul doi, iar Ford nu a prins top 10. Cifrele se vor schimba in urmatoarele luni, la fel…

- Explozia prețurilor de pe piața energie influențeaza și piața locala a florilor, in aceeași masura cu cea internaționala. Per total, in Europa aproape jumatate din cei care producea flori pentru luna martie, au renunțat, efectul fiind vizibil pe bursa acolo unde florile taiate de sezon sunt mai puține…

- Alexandru Rafila a declarat ca va exista o majorare a prețului unor medicamente . Este o realitate, va exista o majorare a prețului unor medicamente, declara ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Majorarea prețurilor nu a fost, deocamdata, estimata in procente, dar va avea loc etapizat. Intrebat, luni…

- In plin sezon de viroze, anumite medicamente sunt de negasit in farmacii. Nurofenul și Panadolul, dar și antibioticele sunt cele mai cautate medicamente și, totodata, cele care lipsesc cel mai des. Unul dintre motive este și prețul prea mic cu care se pot vinde anumite medicamente, in condițiile in…

- ”Cresterea costurilor cu forta de munca, a celor de real estate si a pretului energiei plaseaza Romania pe pozitia a opta in topul celor mai atractive piete de productie din Europa, dupa tari precum Cehia, Polonia, Ungaria sau Portugalia si pe locul 22 la nivel mondial”, potrivit studiului Manufacturing…

- Ministrul de externe al Austriei, Alexander Schallenberg, da asigurari ca „nimic nu va mai sta in calea extinderii spatiului Schengen”, daca se vor lua masuri, astfel incat in urmatoarele luni tara sa sa constate o scadere a numarului solicitantilor de azil. Veto-ul pe care Viena l-a spus aderarii Romaniei…

- Romania va intra in zona de libera circulație din Europa, in cursul anului viitor, daca in acest demers autoritațile de la București vor decide decuplarea țarii noastre de Bulgaria, a explicat, pentru „Adevarul”, chestorul Marian Tutilescu, fostul șef al Departamentului Schengen din MAI.

- Ion Țiriac a oferit un interviu emoționant pentru emisiunea „La Maruța”, unde a vorbit despre Romania, țara pe care el a reprezentat-o de-a lungul anilor la competițiile sportive. Fostul mare jucator de tenis a marturisit ca simte ca are o datorie mare fața de țara in care s-a nascut. Ion Țiriac nu…