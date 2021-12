Stiri pe aceeasi tema

- Dragi suceveni, dragi romani de pretutindeni, A mai trecut un an, cu bune, cu rele, dar cel mai important este ca in aceasta seara, in seara de Ajun, sa reușim sa fim alaturi de familie. Indiferent de greutațile vieții și de agitația cotidiana, familia este cea care ne sprijina necondiționat și ne da…

- Ambasada Statelor Unite la București se declara ”pround ingrijorata” de excluderea judecatorului Cristi Danileț din magistratura. Ambasada incurajeaza guvernul Ciuca ”sa continue reformele judiciare și anticorupție”, se arata intr-o postare pe Facebook. Ambasada posteaza și o poza in care Cristi Danileț…

- Legile privind o cota redusa de TVA de 5% pentru livrarile de lemne de foc catre persoane fizice și juridice (L286/2021 și L287/2021), publicate ieri în Monitorul oficial au o data de aplicare discutabila. *Prin lemne de foc se înțelege livrari de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramurele…

- Astazi ar fi ultima zi cand pot sa intre in tara ca sa viziteze legal rudele de Craciun multe din aceste persoane: carantina e de 14 zile Iesenii care se intorc acasa de sarbatori, incepand de astazi, 10 decembrie, trebuie sa indeplineasca o serie de conditii speciale, dupa cum informeaza Directia…

- Liderii PSD-PNL-UDMR decid ce modificari vor face in aceasta saptamana astfel incat certificatul verde la locul de munca sa fie introdus in Romania pana la Craciun. Sedința din seara aceasta ar trebui sa tranșeze problema certificatului verde la locul de munca, atat pentru cei care lucreaza la stat,…

- Indelung disputata casa istorica in care a locuit regretatul Ion Dolanescu, pe care a caștigat-o in instanța Ionuț Dolanescu, a devenit un șantier. Fiul marelui solist de muzica populara reconsolideaza și modernizeaza conacul din inima Bucureștiului. Este o lucrare delicata avand in vedere ca imobilul…

- Pe strazile din Romania circula mult mai mulți șoferi cu asigurarea auto expirata decat am crede. Unii o fac conștient, pe cand alții pur și simplu au uitat complet de ea și nu și-au dat seama ca a expirat. Indiferent de situație, toți raspund la fel in fața legii.Daca te aventurezi pe strazi…

- Multi actori, desigur politici, inghesuiti pe o scena minuscula reportata la uriasele probleme pe care le are tara, nu pot altceva decat sa-si scoata ochii, sa urle si sa se imbranceasca pentru a-si face mai mult loc pe barcuta numita Romania. O barcuta ce pluteste in deriva pe apele tot mai tulburi…