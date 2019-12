Interviu – Iarna in ochii vedetelor – Cezar Dometi: “2019 a fost un an plin, productiv si cu multe intamplari neasteptate.”

Stiri pe aceeasi tema

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Emilian: Pentru mine, nu stiu ce sa zic. Da, au ceva special, insa e mai trist pentru mine, pentru ca nu pot ajunge uneori iarna acasa, la Iasi, sa stau cu cei dragi. 2. Care este cel mai frumos cadou primit? Emilian: Un tort facut…

- Interviu cu domnul Razvan Emanoil Roșca, președintele Filialei PMP Mehedinți Au venit Sarbatorile de Iarna, domnule Roșca, dar vad ca nu luați pauza in activitatea politica… N-am cum! In domeniul asta, daca vrei rezultate, nu se lucreaza la ”fara frecvența”. Fiind un partid tanar, la noi lucrurile nu…

- Fiecare european va cheltui in medie 461 de euro in perioada sarbatorilor de iarna, cu 3,4% mai mult fata de 2018, ceea ce face ca piata totala estimata a cheltuielilor din aceasta perioada in Europa sa ajunga la 189,5 miliarde de euro, potrivit...

- 1. Sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa perioada a anului? Cu siguranta, sarbatorile de iarna reprezinta cea mai frumoasa si speciala perioada a anul, deoarece, ne uneste, ne face sa ne detasam pentru un moment de probleme si ne face sa fim mai empatici unii cu ceilalti. 2. Care este cel…

- Perioada sarbatorilor de iarna este una frumoasa, pentru cei mai multi dintre noi, dar este si stresanta, pentru ca vorbim de planificarea cheltuielilor, de planificarea vacantelor sau pur si simplu de relatia cu persoana iubita.

- Coreea de Nord pregateste un cadou neplacut pentru Statele Unite in perioada sarbatorilor de iarna. Avertizarea a fost facut de Phenian prin intermediul unei agentii de presa din peninsula.

- In perioada de vanzari ocazionate de Black Friday si de sarbatorile de iarna, infractorii cibernetici vizeaza clientii site-urilor de comert electronic – in special cele de imbracaminte, incaltaminte, cadouri, jucarii si bijuterii, arata un raport transmis de producatorul rus de solutii de…

- Sarbatorile de iarna sunt un prilej de a-i avea pe cei dragi alaturi, de a celebra noul an si de a avea speranțe mai bune de viitor. Pentru prea mulți, insa, aceasta perioada a anului nu este decat o alta ocazie de a-și aminti de greutați și lipsuri. La Petrila, o mana de oameni lanseaza o invitație…