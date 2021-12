Stiri pe aceeasi tema

- BRD has granted financing of over 2 billion lei, since the start of the IMM Invest program, the largest part of it going towards constructions, trade, agriculture and transport area, Francois Bloch, CEO of BRD Groupe Societe Generale declared in an interview for AGERPRES. Asked if banks have funds…

- Gita Gopinath estimeaza ca o varianta mai transmisibila a SARS-CoV-2, cum ar fi omicron, ar putea costa economia globala inca 5.300 de miliarde de dolari, in plus fata de pierderea actuala estimata de 12.500 de miliarde de dolari. Ea a vorbit la un eveniment organizat de Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Guvernul va plati aproximativ 240 de milioane de euro pentru servicii de asistența tehnica necesara proiectelor din cadrul Planului Național de redresare și Reziliența (PNRR), estimeaza Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.Romania va primi un total de 29,2 miliarde EUR, din care granturi…

- Profesorul Razvan Chereches reclama faptul ca in Romania restrictiile care au rolul de preveni raspandirea virusului SARS-CoV-2 au fost „aplicate cu jumatate de gura, cu jumatate de masura” si este de parere ca, dupa reluarea cursurilor scolare cu prezenta fizica, numarul de decese in randul persoanelor…

- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc estimeaza incasari de 36 miliarde de dolari din vanzarea vaccinurilor anti Covid-19, in acest an, depașind planurile companiei. Motivele sunt acordurile cu tarile din intreaga lume pentru doze buster si pentru utilizarea vaccinului la copii. In luna iulie a acestui…

- Certificatul verde Covid a starnit numeroase controverse, odata ce a devenit obligatoriu in Romania pentru majoritatea activitatilor, incepand de luni, cand au intrat in vigoare noi restrictii. Documentul a imparțit țara in doua tabere, unii care il contesta, in timp ce alții spun ca este necesar pentru…

- Aparitie meteorica in peisajul politic, Florin Citu ramane o enigma in jurul careia se vor broda tot felul de scenarii. Cine l-a inventat, cum a ajuns sa fie preferat de presedintele Iohannis in defavoarea lui Ludovic Orban, cine sunt cei care, asezati in spatele lui, s-au autointitulat „echipa castigatoare”?…

- Sedul DSU, Raed Arafat, a anuntat ca Romania va cere, in cursul zilei de marti, activarea Mecanismului de Protectie Civila, pentru medicamentul Tocilizumab, la cererea Ministerului Sanatatii.