- Ultimul an, marcat de pandemia de COVID-19, a fost unul intens și pentru agențiile de marketing online. Robert Trandafir, Manager & Co-founder al agenției Gun Media, a povestit in cadrul emisiunii wall-street.ro despre modul in care au evoluat campaniile de la debutul starii de urgența…

- ”Tuca Zbarcea & Asociatii a oferit asistenta juridica Coca-Cola HBC Romania in tranzactia prin care liderul industriei locale de bauturi achizitioneaza 50% din capitalul social al Stockday, platforma de comert online business-2-business, dezvoltata de HEINEKEN Romania. Platforma va asigura distributia…

- Studenții Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași vor putea sa iși plateasca integral online toate taxele de școlarizare, care țin de activitatea didactica, cat și taxele din campus, pe platforma taxe.tuiasi.ro. Sistemul a fost realizat integral de specialiștii TUIASI de la Direcția de Informatizare…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, incepand cu data de 5 aprilie 2021, pune la dispozitie o platforma online pentru adeverintele din sectorul zootehnic, potrivit unui comunicat remis, luni, AGERPRES. Astfel, prin intermediul platformei pot fi transmise…

- Peste 90% dintre romani intentioneaza sa calatoreasca incepand cu perioada Pastelui si pana la finalul verii, releva un studiu realizat, in luna martie, de o platforma de rezervari hoteliere. Un sfert dintre respondenti au o rezervare ferma sau sunt in procesul de a rezerva o vacanta pentru perioada…

- Studenții, absolvenții, dar și toți cei interesați de o oferta de cariera au ocazia de a participa la cea de-a XVIII-a ediție (și a treia online) a Zilelor Carierei, eveniment organizat de Centrul de Consiliere și Orientare in Cariera al Universitații Politehnica Timișoara in zilele de 24-25 martie…

- George Alexandru Oros a fost numit in funcția de director al Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare. De profesie jurist și fost manager al Spitalului Municipal Sighetu Marmației, a mai fost numit și in primavara anului 2020, insa in funcția de director interimar. Emm: Povestiți-ne…

- Specialiști din Petroșani, Cluj-Napoca, Targu Mureș sau Ibiza – Spania fac parte dintr-un grup de Facebook destinat mamicilor. Mama și copilul este cel mai nou grup online destinat mamicilor. Este total diferit fața de ceea ce se gasea pana in momentul de fața in sfera online din Valea Jiului. Este…