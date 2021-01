Stiri pe aceeasi tema

- Dupa desparțirea de cantarețul de muzica populara, Carmen de la Salciua a incercat sa-și refaca viața in brațele unui tanar cu care se vedea fericita pana la adanci batraneți. Din pacate, povestea lor s-a terminat rapid, dar iata in ce relații au ramas cei doi!

- Duminica, in jurul orei 9:00, politistii timiseni au fost sesizati prin apel 112 de catre un barbat ca pe strada Bucegi din localitatea Chisoda se afla o mașina carbonizata cu posibile urme de cadavru in ea. Polițiștii Sectiei 1 Rurale, criminalisti din cadrul I.P.J Timiș si polițiștii Serviciului de…

- Un nou cuplu in showbiz? Aceasta este intrebarea ce a stat pe buzele a mii de fani din intreaga țara, dupa ce au vazut-o pe Carmen de la Salciua in brațele unui barbat celebru! Iubește oare faimoasa cantareața din nou? Iata cum au reacționat admiratorii de pe rețelele de socializare la vederea ipostazei…

- Cu un repertoriu impresionant, acoperind mai multe genuri muzicale, cu o putere de munca extraordinara, Daniela Vladescu a dovedit, de a lungul anilor, ca se poate reinventa, indiferent de obstacolele cu care viata a incercat o. Absolventa de Canto, cu studii de pian si o educatie solida, in spiritul…

- Un barbat și-a pierdut viața, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un accident rutier petrecut pe autostrada A1 Sebeș-Deva, langa Oraștie. A murit strivit in cabina unui TIR care s-a rasturnat. Potrivit ISU Hunedoara, pompierii Detasamentului Deva specializati in descarcerare si prim ajutor au intervenit…

- Dupa un divort mediatizat de Culița Sterp, Carmen de la Salciua iubeste din nou. Indragita interpreta de muzica de petrecere a postat prima imagine cu noul barbat din viata ei. Carmen de la Salciua are un nou iubit Dupa un an de la divortul dureros de Culița Sterp, Carmen de la Salciua iubeste din nou.…

- Cand vine de colaborarea cu Carmen de la Salciua, mai orice artist se poate simți magulit, cu atat mai mult cu cat “Regina Youtube-ului” este genul de artista care cu greu accepta sa lucreze alaturi de alți cantareți. Iar Karym, cantarețul cu care Carmen se pregatește sa lanseze o noua melodie, s-a…

- Carmen de la Salciua a inceput sa se afirme la nivel național in 2017. Astazi, se numara printre cele mai de succes cantarețe ale genului muzical pe care-l reprezinta, iar majoritatea pieselor sale ajung pe primul loc in topul Youtube Trending Romania, strangand milioane de vizualizari. Este numita…