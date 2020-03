Stiri pe aceeasi tema

- NICOLAE BANESCU 1878 1971 Istoricul roman Nicolae Banescu, discipol al lui Bogdan Petriceicu Hasdeu si al lui Nicolae Iorga, membru titular al Academiei Romane, a fost un pasionat cercetator si profesor, recunoscut ca fiind unul dintre cei mai straluciti bizantinologi europeni ai secolului XX. Viata,…

- ION SIMIONESCU 1873 1944 Viata, activitatea si opera lui Ion Simionescu 10 iulie 1873 Se naste la Fantanele, judetul Bacau, viitorul geolog si paleontolog roman Ion Simionescu. Ramas orfan de mic copil, Ion Simionescu a fost crescut la Botosani de bunica lui. Dupa absolvirea liceului, a studiat la facultatea…

- LUCIAN PREDESCU 1907 1983 Viata, activitatea si opera lui Lucian Predescu27 iulie 1907 S a nascut la Iasi istoriograful, scriitorul, poetul si publicistul Lucian Predescu. Fiul lui Lucian Predescu si al Elenei n. Savu .Urmeaza Scoala primara la Botosani, Iasi, Galati.1926 Devine elev al Liceului "V.…

- Universitarul Gheorghe C. Moldoveanu, fost cadru didactic la Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicarii din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" Suceava, s-a stins din viata marti, 21 ianuarie, la varsta de 83 de ani. Profesor si om de cultura, acesta a fost un lingvist ...

- Piteșteanu Andrei Nedelea, in varsta de 25 de ani, are nevoie de ajutorul nostru. Tanarul a suferit un transplant de rinichi in urma caruia a intervenit o complicatie pulmonara. E intubat si are nevoie urgenta de donatori de sange. Se poate dona la orice centru de transfuzii din tara, cu precizarea…

- Universitarul Florian Bratu, fost profesor de renume al Facultatii de Litere si Stiinte ale Comunicarii din cadrul Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava (USV), s-a stins din viata miercuri, 1 ianuarie, la varsta de 72 de ani.Profesorul Bratu s-a nascut la data de 15 decembrie 1947, ...

- Bogdan Ratiu 32 ani a absolvit studiile de licenta ale Facultatii de Litere specializarea Romana franceza a Universitatii "Petru Maior" din Targu Mures, apoi masteratul si doctoratul in cadrul aceleiasi facultati si este profesor de Limba si Literatura Romana la Liceul Teoretic " olyai Farkas" din Targu…

- Unica opera lirica dedicata Revolutiei din decembrie 1989 de la Timisoara, "Romanian Revolution 1989", este scrisa de compozitorul american Aaron Garber si va avea premiera mondiala duminica seara, pe scena Teatrului National, in interpretarea studentilor Facultatii de Muzica si Teatru (FMT) a Universitatii…