- Petro Porosenko, fostul presedinte al Ucrainei, a declarat, intr-un interviu pentru Ana-Maria Roman, corespondent Antena 3 in Ucraina, ca "oamenii sunt ucisi doar pentru ca sunt ucraineni, chiar daca vorbesc limba rusa".

- Procurorul General al Ucrainei, Irina Venediktova, a dezvaluit, intr-un interviu exclusiv pentru corespondentul Antena 3 in Ucraina, Ana-Maria Roman, ca cetatenii ucraineni trebuie sa primeasca averile oligarhilor rusi si pe cele ale criminalilor de razbo

- Razboi in Ucraina, ziua 25. Razboiul din Ucraina este atat de devastator, incat 10 milioane de persoane au fugit, fie stramutate in interiorul tarii, fie refugiate in strainatate. Oamenii continua sa fuga intrucat se tem de bombe, de lovituri aeriene si d

- Razboi in Ucraina, ziua a 21-a. Razboiul din Ucraina continua, iar rușii dau in continuare dovada ca nu au pic de mila fața de civili. Cel puțin 10 ucraineni au fost uciși in aceasta dimineața in timp ce stateau la coada pentru a cumpara paine.

- Un pilot al companiei aeriene Pobeda din Rusia, le-a transmis pasagerilor informatii despre raboiul pornit de Rusia in Ucraina. Pilotul nu a ezitat sa isi exprime parerea in legatura cu atrocitatile comise de armata ruseasca pe teritoriul Ucrainei, transmitandu-le calatorilor informatii despre…

- Fostul presedinte al Ucrainei, Petro Porosenko, a declarat, luni seara, intr-un interviu-eveniment realizat de jurnalista Ana Maria Roman, la „News Hour with CNN” de la Antena 3, ca soldatii rusi au deschis focul asupra civililor și asupra voluntarilor care venisera in Ucraina cu medicamente și hrana.…

- Asociatia Municipiilor din Romania (AMR) a transmis un mesaj catre primarii municipiilor si oraselor din Rusia pentru a interveni la autoritatile centrale sa opreasca agresiunea din Ucraina, mentionand ca acest razboi este al lui Vladimir Putin si nu al rusilor impotriva cetatenilor ucraineni. Asociatia…