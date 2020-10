Stiri pe aceeasi tema

- Florin Ristei, juratul X Factor, e bucuros ca sezonul acesta e unul... internațional. ”Pentru ca doar in Romania s-a ținut concursul, au venit la noi soliști din toata Europa: italieni, francezi, englezi: Sa vedeți ce mi-a cazut mie, un senzațional grup de...” Totul vineri seara, de la 20.30, doar la…

- Jean-Claude Van Damme a facut un live pe pagina sa de Facebook, dansand pe hitul „Save Me”, compus de Randi și de Marius Moga, care in urma cu 12 ani a cucerit nu doar Romania, ci intreaga Europa. Cei mai fericiți de viralul creat de actor au fost artiștii romani care au creat hitul „Save... View Article

- Pandemia a afectat suficient de mult comportamentul financiar al consumatorilor astfel incat 66% dintre respondenții la un studiu realizat de BNP Paribas Personal Finance Sucursala București intenționeaza sa iși ajusteze cheltuielile. Mai exact, 33% ar dori sa economiseasca mai mult, iar 33% intenționeaza…

- Circulatia pe sectorul Biharia-Bors al autostrazii A3 (in lungime de 5,5 kilometri) a fost deschisa vineri, 4 septembrie 2020. Acest tronson a fost receptionat pe 30 iulie. In acelasi timp a fost inaugurat si noul Punct de Trecere al Frontierei Bors II. "Portiunea de autostrada este…

- Medicul pediatru Mihai Craiu le atrage atenția parinților, intr-o postare pe Facebook, asupra unei boli grave la copil asociat noului coronavirus. Medicul ii invata pe parinți cum pot folosi o manevra ușoara, pe care o si explica intr-un video pentru a vedea daca cei mici sufera de vreo boala. „Deoarece…

- "Am promis investiții și asta am facut. Exista o singura soluție de a ieși din criza: INVESTIȚII! In același timp, alocarea masiva a resurselor bugetare spre investiții, nu spre cheltuieli neproductive, GARANTEAZA o economie cu creștere economica mare neinflationista in viitor.…

- Cercetatori din patru universitați din Romania, Macedonia de Nord și Republica Moldova au demarat cea mai ampla ancheta de evaluare a fenomenului risipei alimentare la nivel regional. Cercetarea cantitativa adresata consumatorilor va fi completata de o cercetare calitativa care va viza și alți actori…

- ​​Dominic Fritz s-a nascut în Germania și a ajuns pentru prima oara în România, în 2003. Abia terminase liceul. A lucrat un an ca voluntar la o casa de copii din cartierul Freidorf. Acolo a învațat și limba româna. S-a întors câtiva ani mai tâziu,…