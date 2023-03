Stiri pe aceeasi tema

- Ne-am petrecut o buna parte din ziua de 8 martie, Ziua Internaționala a Femeii, alaturi de Batrana Doamna a fotbalului romanesc, UTA Arad. Aveam inca... The post Danylo Kucher, portarul ucrainean al Batranei Doamne din Arad, ne-a strans in brațe dupa ce am vorbit despre fotbal și razboi (INTERVIU) appeared…

- Marius Ionut Voineag este propus de ministrul Catalin Predoiu pentru functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a anuntat Ministerul Justitiei.Pentru functia de procuror sef al DNA au participat la interviu actualul sef al Directiei, Crin Bologa, si Marius Ionut Voineag, procuror in…

- Ministrul Justiției ii va audia, astazi, pe cei doi candidați pentru funcția de procuror general al Romaniei – Alex Florența, fostul șeful DIICOT Timișoara și imputernicit la conducerea Serviciului de crima organizata din cadrul structurii centrale a anti-mafia, și Gabriela Scutea, actualul procuror…

- Philip Morris International l-a numit pe Mircea Scaunașu in funcția de director general pentru Romania. La 1 martie 2023, acesta va prelua mandatul de la Daniel Cuevas, care a condus compania in ultimii doi ani și a fost numit director general al Philip Morris Italia, cea mai mare piața de produse…

- In declaratia de interese completata in aprilie 2022, George Danila a mentionat ca este membru atat in Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania CECCAR , cat si in Sistemul European de Conturi. Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni,…

- Programul Noua Casa va fi lansat mai devreme anul acesta si va avea acelasi plafon ca anul trecut, a anuntat ministerul de Finante. Problema este, spun cei din piata, ca in marile orase sunt putine locuinte care mai pot fi achizitionate prin acest program. Doar garsonierele si apartamentele de doua…

- Noul an in care abia am pașit aduce mai multe modificari.Impozitul crește, iar contractual de inchiriere trebuie inregistrat la ANAF, a informat Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR). Conform OG 16/2022 de la 1 ianuarie se elimina cota forfetara de 40% și impozitul…