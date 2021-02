Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 17 februarie, incepand cu ora 20.00, trupa byron va susține un concert in live streaming pe platforma streamerse.net. Evenimentul va marca aniversarea a 10 ani de la lansarea albumului Perfect și va fi transmis in direct de pe scena clubului Expirat din București. Pe 17 februarie se implinesc 10…

- Interviu cu Roxana Cojocariu, sefa laboratorului de analize medicale de la Spitalul Targu Neamt De cateva luni numita interimar la sefia laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului orasenesc „Sf. Dimitrie” Targu Neamt, biochimista Roxana Cojocariu trage un semnal de alarma cu privire la…

- Medicul Catalin Apostolescu este unui dintre cei mai buni infectionisti pe care-i are Romania. Recent, a fost numit si director medical al Spitalului de Boli Infectioase "Matei Bals". De cand a inceput pandemia, Apostolescu a fost in prima linie clipa de clipa. Tot el fost de garda si in noaptea cand…

- Fost premier social-democrat, Viorica Dancila a anuntat, luni, ca va lansa o carte-interviu. „Pentru a raspunde curiozitatii prietenilor si neprietenilor, confirm faptul ca foarte curand va avea loc lansarea unei carti-interviu, pe care am realizat-o in colaborare cu jurnalista Marga Nitu.Am vorbit…

- Fostul premier Viorica Dancila isi va lansa o “carte-interviu” in care vorbeste despre “provocarile perioadei” in care a fost sef al Executivului. “Pentru a raspunde curiozitatii prietenilor si neprietenilor, confirm faptul ca foarte curand va avea loc lansarea unei carti-interviu, pe care am realizat-o…

- Albumul bilingv „Azur de Lisabona” / „Azul de Lisboa”, realizat de Ambasada Romaniei in Republica Portugheza și Institutul Cultural Roman de la Lisabona, cu sprijinul Fundației Bonte, va avea prezentarea of...

- Pe fondul unui ritm de creștere accelerata, BDO a reușit sa-și mențina poziția de leader în piața locala a serviciilor de consultanța. Nucleul echipei a ramas în linii mari neschimbat și, în plus, am reușit mereu sa atragem lânga noi oameni valoroși, dispuși sa accepte provocari,…

- EMAA lanseaza clipurile pieselor de pe albumul Macii infloresc iarna, realizate sub forma unui concert live, alaturi de Bastien, Bruja, Killa Fonic, instrumentiși și dansatori, susținut pe scena teatrului Elisabeta. Artista și-a dorit ca primul ei album sa poata fi transmis cat mai natural și, impreuna…