Stiri pe aceeasi tema

- connect: Ce rezultate financiare a inregistrat compania in 2020? Pierre Etienne Cizeron: Anul 2020 a reprezentat piatra de incercare pentru intreaga economie si desi industria telecom a dat dovada de multa rezilienta in aceasta perioada dificila, efectele crizei s-au simtit si in acest sector. Actuala…

- Rezistența la antibiotice tinde sa devina principala cauza de mortalitate, iar pâna în anul 2050 am putea sa ajungem la peste 10 milioane de decese anual. Impactul economic este extraordinar, estimat la 100.000 de miliarde de dolari, la nivel global. În ultimii 30 de ani nu s-au mai…

- Nicholas J.R. White, un apreciat fotograf britanic care colaboreaza cu The New York Times, TIME si Financial Times, a fost de zece ori in Romania in ultimii trei ani, iar fotoreportajele sale au aparut in prestigioase publicatii.

- Interviu cu Dr. Catalin Copaescu, Chirurg de Excelenta in Chirurgia Colorectala, Director Medical PONDERAS ACADEMIC HOSPITAL Cancerul de colon si rect are o incidenta preocupanta in Romania, numarul pacienților care sufera de aceasta boala crește cu peste 11.000 in fiecare an, iar mortalitatea este…

- Kia a lansat cea de-a treia generație a modelului Soul in 2018, cu ocazia Salonului Auto de la Los Angeles. SUV-ul asiatic este comercializat in Europa doar in versiunea electrica e-Soul, iar acum a debutat oficial și in Romania. La noi in țara, noua Kia e-Soul poate fi comandata cu patru niveluri de…

- Ana Bogdan (93 WTA) este singura jucatoare din Romania care evolueaza marți, in turul I la Australian Open, contra americancei Danielle Collins (46 WTA), dupa 07:30! Victoriile romanești de luni au fost aduse de Sorana Cirstea – a caștigat categoric duelul cu Patricia Țig, 6-2, 6-1, și de Simona Halep…

- A plecat la o varsta frageda din Romania dupa ce și-a descoperit pasiunea pentru ingineria software, iar acum este poreclit “tanarul milionar roman care a cucerit Silicon Valley”. Sebastian Dobrincu are 22 de ani, este cunoscut ca antreprenor și mai nou, este muzician. A lansat o piesa nou-nouța alaturi…

- In toamna lui 2020, Audi a prezentat o serie de noutați pentru cel mai mic SUV din gama. Audi Q2 facelift mizeaza pe o serie de imbunatațiri la nivel estetic, dar și pe cateva sisteme noi de siguranța. Gama de motorizari este alcatuita in continuare din unitați diesel și benzina. Constructorul german…