- Ciclistul roman s-a clasat, luni, al 7-lea in cursa de cross country din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Vlad Dascalu, campion mondial Under 23 in 2019, a parcurs cei 28,2 km intr-o ora, 26 minute și 3 secunde. Medalia de aur a fost cucerita de britanicul Thomas Pidock (1:25:14), acesta fiind…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Inotatorul roman Robert Glinta, campion european en titre la 100 m spate, s-a calificat cu emotii in finala Jocurilor Olimpice de la Tokyo, cu ultimul timp din semifinalele disputate luni la Aquatics Centre. Daca in serii, Glinta a fost cronometrat…

- Robert Glinta, primul inotator roman campion european, este invitatul lui Dragos Patraru in cadrul rubricii „TALCtalk” a emisiunii „Starea natiei” difuzata miercuri de Prima TV, de la ora 22:30, potrivit news.ro. Robert Glinta vine la „TALCtalk” cu medaliile de aur (100 m spate) si de argint…

- Performanța uriașa obținuta de argeșeanul Robert Glința. Inotatorul de 24 de ani s-a impus, joi, in cursa de 100 metri spate de la Campionatele Europene de la Budapesta. Sportivul nostru a inotat cele doua lungimi de bazin in stilul spate in 52.88 secunde, un nou record național, precedentul fiind stabilit…

- Inotatorul roman Robert Glinta a cucerit medalia de aur in proba de 100 m spate, joi seara, la Campionatele Europene de natatie de la Budapesta, cu timpul de 52 sec 88 100.Robert Glinta, calificat la JO de la Tokyo in proba de 100 m spate, a obtinut a doua sa medalie la Europenele de la Budapesta, dupa…

- Inotatorul roman Robert Glința s-a calificat, miercuri seara, in finala probei de 100 metri spate, din cadrul Campionatelor Europene de la Budapesta. Acesta s-a clasat pe locul secund in cea de-a doua semifinala, stabilind un nou record național cu timpul de 52 de secunde și 97 de sutimi. Finala este…

- Inotatorul roman Robert Andrei Glinta s-a calificat, luni, in finala probei de 50 m spate la Campionatele Europene de natatie de la Budapesta. Glinta, sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a fost inregistrat cu al doilea timp in serii, 24 sec 51/100, dupa rusul Kliment Kolesnikov…