Anda Zota și Elena Viziteu Ionescu au curatoriat Expoziția Bienalei de Arhitectura in cadrul festivalului Romanian Creative Week de la Iași. Intr-un interviu pentru Libertatea, cele doua au vorbit despre alegerea instalației pe care au montat in Piața Unirii din capitala Moldovei sau care mai e responsabilitatea arhitecților intr-o lume in care se construiește pe repede inainte. In Piața Unirii din Iași, de la mijlocul lui mai, o rama albastra de lemn cuprinde o piscina umpluta cu pietricele albe. Pe o latura gasești un suport turcoaz cu unelte precum greble de lemn. Pe alta parte, niște trepte…