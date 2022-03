Intervenție salvatoare la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria” Iasi Unul dintre gemenii de 12 ani, din județul Vaslui, care a ajuns la Spitalul de Copii din Iași in urma unui grav accident rutier, a fost operat. ”Pacientul in varsta de 12 ani, transportat la spital cu elicopterul SMURD, a fost internat in Secția de Chirurgie Plastica/ATI cu diagnosticul: șoc hemoragic, politraumatism. Imediat dupa internare s-a inceput terapia intensiva de susținere a funcțiilor vitale și de corectare a parametrilor biologici, s-a intervenit chirurgical in echipa mixta chirurgie plastica și ortopedie pediatrica. S-au obținut reducerea și fixarea focarelor de fractura mentionate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

