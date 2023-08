Intervenție pentru salvarea unei persoane căzute într-o cisternă cu lapte Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș intervin in aceste momente cu o autospeciala de stingere și o autospeciala de prima inervenție și comanda, pentru salvarea unei persoane cazute intr-o cisterna cu lapte in localitatea Chirileu.O alta persoana incercand sa o extraga pe cea din cisterna, a cazut și ea. Cele doua victime, au fost evacuate și evaluate medical de catre echipajele... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

