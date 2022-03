Intervenție dificilă a echipajului Salvamont în Apuseni, lângă Vârtop, pentru salvarea unei turiste accidentate Intervenție dificila a echipajului Salvamont in Apuseni, langa Vartop, pentru salvarea unei turiste accidentate Echipajul Salvamont-Salvaspeo Bihor a intervenit sambata seara pentru salvarea unei turiste accidentate la picior, langa Vartop. Patrula SJ Salvamont-Salvaspeo Bihor care asigura permanența in zona domeniului schiabil Vartop intervine pentru salvarea unei turiste, accidentata la picior, aflata la circa 1 km amonte de Peștera Dracoaia, localizata pe Valea Sighiștelului, județul Bihor, au anunțat salvatorii, sambata […] Citește Intervenție dificila a echipajului Salvamont in Apuseni, langa… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

