- Astazi, 24 noiembrie a.c., Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judetului Bacau a efectuat un exercitiu de cooperare cu forțe și mijloace in teren, privind gestionarea situațiilor de urgența generate de producerea unui accident rutier. Conform scenariului, in jurul orei 11:00,…

- Pompierii Mehedinți au fost chemați in cursul nopții trecute pentru a interveni intr-un accident rutier care a avut loc la intersecția strazii Cicero cu centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. Echipajele de urgența au acționat rapid și au trimis la fața locului: o autospeciala de stingere…

- Pompierii intervin in aceasta seara pentru salvarea unui copil prins sub rotile unui tramvai, in Oradea, cartier Nufarul.Potrivit ISU Bihor, la fata locului s au deplasat trei echipaje de pompieri cu autospeciale de prima interventie, autospeciala de descarcerare grea, echipajul de Terapie Intensiva…

- Eveniment Patru ore de lupta cu flacarile la Beuca / Incendiu la doua case noiembrie 12, 2023 11:44 n ultimele 24 de ore, pompierii militari teleormaneni au gestionat 30 de situații de urgența produse la nivel județean. Una dintre cele mai dificile interventii a fost in localitatea Beuca, in aceasta…

- Pompierii vranceni continua operatiunile pentru stingerea incendiului izbucnit vineri pe raza comunei Dumitresti, a informat luni Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘In cursul acestei dimineti au fost reluate operatiunile de interventie pentru stingerea incendiului de pe raza UAT…

- In cursul zilei de ieri, 23 octombrie, pompierii salvatori au actionat pentru gestionarea celor 1.704 situatii de urgenta inregistrate la nivel national Din totalul acestora, 1.409 au fost solicitari pentru acordarea de prim ajutor in urma carora 1.414 persoane au fost asistate medical Potrivit IGSU,…

- O autospeciala de prima intervenție pentru lucrul cu apa de inalta presiune și hidroperforare a intrat de curand in dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Porolissum” al județului Salaj. Pentru gestionarea eficienta a situațiilor de urgența, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența…

- Pompierii timiseni au intervenit, luni dupa-amiaza, in urma producerii unui accident rutier pe autostrada A1, la kilometrul 428, in incinta unei benzinarii din zona localitatii Margina, in incident fiind implicat un autotren care a lovit totemul publicitar al benzinariei. In urma evenimentului s-a produs…