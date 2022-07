Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Targu Mureș anunța concurs conform Hotararii Guvernului nr. 286/2011 cu modificarile și completarile ulterioare. Denumirea posturilor contractuale temporar vacante din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures: 16 posturi asistent medical generalist…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Targu Mureș anunța concurs conform Hotararii Guvenrului nr. 286/2011 cu modificarile și completarile ulterioare. Denumirea posturilor contractuale vacante din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures: 1 post inginer specialist IA – Secția clinica ATI.…

- In cadrul proiectului „Reforma Sectorului Sanitar – Imbunatațirea Calitații și Eficienței Sistemului Sanitar" finanțat de catre Banca Mondiala se va construi, in Targu Mureș, pe o durata de 26 luni, in cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Targu Mureș, o noua cladire care va fi conectata cu spitalul…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Targu Mureș anunța concurs conform Hotararii Guvernului nr. 286/2011, cu modificarile și completarile ulterioare. Denumirea posturilor contractuale vacante din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures: 20 de posturi de asistent medical generalist (Secția…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Targu Mureș anunța concurs conform Hotararii Guvernului nr. 286/2011, cu modificarile și completarile ulterioare. Denumirea posturilor contractuale vacante din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures: 22 de posturi de infirmier (Secția clinica cardiologie…

- O echipa medicala, coordonata de Dr. Cristian TRAMBITAS, medic specialist chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva, a realizat, saptamana trecuta, o interventie chirurgicala de reimplantare scalp, unei tinere de 20 de ani, care a suferit un accident de munca intr-un atelier de tesatorie,…

- O echipa de medici chirurgi din cadrul Sectiei Clinice Chirurgie I a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, coordonata de Dr. Daniel POPA, medic primar Chirurgie generala, au realizat, in cursul zilei de ieri, 17 mai 2022, o interventie de excizie a unei formatiuni tumorale gigante retroperitoneale…

- Subprogramul national de reconstructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare se va derula si in anul 2022 in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. Procedurile sunt realizate gratuit in cadrul Subprogramului national de reconstructie mamara dupa afectiuni oncologice…