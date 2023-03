Stiri pe aceeasi tema

- Au fost cateva ore de coșmar in aceasta dimineața pentru o femeie din Cluj-Napoca. Soțul sau, cetațean american, a sechestrat-o și a amenințat-o cu moartea. Luptatorii din cadrul Serviciului Interventii si Actiuni Speciale (SIAS) au fost chemati sa intervina pentru a potoli barbatul violent care urcase…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente pentru a stinge flacarile care au izbucnit intr-un apartament, de pe strada Byron din municipiul Cluj-Napoca.La fața locului acționeaza doua autospeciale de stins incendii și o autoscara. Preventiv a fost dislocate la locul…

- Un barbat din Brașov a fost arestat pentru 30 de zile, dupa ce ar fi amenintat cu un topor politistii si jandarmii care au intervenit la locuinta sa in urma unei sesizari ca in respectiva casa ar fi avut loc acte de violenta domestica.

- Evacuat din propria locuința ca urmare a instituirii unui ordin de protecție și obligat sa pastreze distanța fața de soția sa, un barbat din Andreiașu a nesocotit decizia instanței, iar acum va fi judecat pentru incalcarea ordinului de protecție, dar și violența in familie. Faptele descrise de procurori…

Bataie in miez de noapte: Un barbat s-a ales cu dosar penal și ordin de restricție dupa ce și-ar fi agresat soția La data de 01 februarie 2023, in jurul orei 24,00, Poliția Municipiului…

- Marți, 3 ianuarie 2022, in jurul orei 22.00, o femeie de 34 de ani, din Campeni, a sesizat, prin 112, Poliția Orașului Campeni, cu privire la faptul ca partenerul sau se manifesta violent. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, barbatul,…

- Duminica, 18 decembrie 2022, in jurul orei 23.15, polițiștii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos au fost sesizați, prin 112, de catre un barbat, de 27 de ani, din comuna Ighiu, cu privire la faptul ca, o femeie, ar fi fost amenințata de catre sotul ei. Totodata, acesta ar fi distrus mai multe bunuri…

SCANDAL intr-o familie din Ighiu: Un barbat și-a amenințat soția și a distrus mai multe bunuri din locuința La data de 18 decembrie 2022, in jurul orei 23,15, polițiștii Sectiei 1 Politie Rurala…