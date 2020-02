Interventie a pompierilor in cartierul Cociu din Constanta. Pentru ce au fost solicitati in toiul noptii

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre o deblocare de usa.Interventia a avut loc pe Soseaua Mangaliei din Constanta.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta…

- Un incendiu a fost anuntat, in jurul orei 01.00, prin telefonul de urgenta 112, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Apelantul a dat ca prime informatii ca este incendiu la o casa din Poarta Alba, situata pe strada Branduselor.La locul indicat a fost trimis un echipaj cu o autospeciala…

- In aceasta noapte, jurul orei 03.20, un apelant a anuntat la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta, al judetului Constanta, ca a izbucnit un incendiu solicitand ajutorul pompierilor.Acesta a indicat ca loc al evenimentului comuna Agigea, pe strada Sirenei.Cel ca a solicitat sprijinul pompierilor a sus…

- In aceasta noapte, imediat dupa intrarea in noul an, pompierii de la ISU Dobrogea Constanta au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu care a cuprins cateva umbrele din paie, pe plaja la Venus, langa Hotel Turcoaz.Anca Chirita, purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea a declarat ca "au…

- Salvatorii de ISU Dobrogea Constanta au fost solicitati sa stinga un incendiu care a cuprins un autoturism in municipiul Constanta.Potrivit apelantului care a sunat la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta acestia trebuie sa intervina pe strada Zorelelor din Zona Delfinariu.La locul…

- Un accident de circulatie a fost anuntat, cu cateva minute inainte de miezul noptii, la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Apelantul indica drept loc al evenimentului rutier iesirea din localitatea Garliciu judetul Constanta.Acesta mai spunea ca un autoturtism a intrat in gardul…

- Un autoturism a luat foc in aceasta noapte in jurul orei 02.40.Asa a sunat apelul sosit prin telefonul de urgenta la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Cel care a anuntat pompierii a dat drept loc al incendiului Zona Ciresica, din municipiul Constanta, pe strada Disppensarului.Militarii…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Tuzla, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la o casa, produs pe strada Frunzelor.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta ...