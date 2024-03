Stiri pe aceeasi tema

- Un conflict a izbucnit intre un elev și aparținatorii unei colege de clasa a acestuia la Liceul Tehnologic ,,I.C. Petrescu” Stalpeni, județul Argeș. In urma verificarilor facute, polițiștii au dat, miercuri, amenzi de 5.000 de lei, potrivit mediafax. Potrivit IPJ Argeș, polițiștii din Stalpeni au…

- La data de 19 martie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Cogealac au desfasurat o actiune pentru prevenirea consumului de bauturi alcoolice si pentru prevenirea si combaterea consumului de droguri sau alte substante interzise, potrivit IPJ Constanta. De asemenea, in aceeasi zi, politistii…

- Elevii de la doua unitați de invațamant din orașul Marașești vor fi beneficiari ai Programului național „Masa Sanatoasa”. Este vorba despre Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” și Școala Gimnaziala numarul 2. Programul „Masa Sanatoasa” a fost aprobat de Guvern in luna ianuarie și se adreseaza preșcolarilor…

- Amendat cu 5.000 de lei pentru transport ilegal de lemne Polițiștii Sectiei de Politie Rurala Stalpeni au finalizat verificarile privind transportul de material lemnos, de catre un barbat, care nu era inregistrat in aplicația SUMAL 2.0 ca transportator profesionist de material lemnos. Din verificari…

- In perioada 14 15 februarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu au derulat actiuni de prevenire a infractionalitatii si a victimizarii elevilor in scolile aflate in raza de competenta.De asemenea, la data de 14 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului…

- O femeie in varsta de 32 ani din municipiul Roman a nascut acasa, refuzand asistenta medicala atat pentru ea, cat si pentru fat. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Neamt, femeia a nascut asistata de sotul ei. Avand in vedere faptul ca viața mamei și a nou-nascutului ar fi putut fi pusa in pericol,…

- Scene șocante in Vrancea! Un barbat s-a injunghiat in burta: Intervenție contracronometru a politistilor pentru a-i salva viațaUn barbat de 47 de ani dintr-o comuna din juetul Vrancea s-a injunghiat, vineri, in torace, iar politistii chemati la fata locului au decis sa plece cu el in intampinarea…