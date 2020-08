Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Sectiei 7 cu sprijinul unei echipe a Serviciul Actiuni Speciale au intervenit luni seara la un conflict casnic, in care se reclama comportamentul agresiv al unui barbat care s-a manifestat violent inclusiv fata de fortele de ordine, a informat marti Politia Capitalei, potrivit…

- "Barbatul a profitat de faptul ca in curtea sa erau membrii familiei, pe care ii folosea ca paravan, si ameninta ca le va face rau daca va interveni politia. Intr-un final, dupa ce au fost epuizate toate scenariile de lucru, pentru a salva viata persoanelor, politistii au patruns in curte pentru…

- Un barbat a incercat sa loveasca cu un topor un luptator al Serviciului Acțiuni Speciale (SAS), chemat sa intervina intr-un conflict casnic in care era implicat și individul agresiv. Procurorii a deschis un dosar penal pentru ultraj, anunța Poliția București.„In seara de 24 august (luni -…

- Polițiștii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii și a Secției 4 Poliție Rurala au desfasurat acțiuni pe raza de competenta in vederea prevenirii raspandiri noului tip de coronavirus,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mai multe percheziții ale polițiștilor de la Secția 4 București au avut loc marți in județul Argeș, intr-un dosar de talharie. Un argeșean s-a prefacut ca vrea sa cumpere un telefon mobil de la o bucureșteanca, i l-a luat, dupa care a tarat dupa el femeia agațata de portiera mașinii. Poliția Capitalei…

- Un barbat in varsta de 39 de ani a murit, marți, in urma unui conflict intre mai multe persoane produs in sectorul 6 al Capitalei. Conflictul a fost sesizat la 112 in jurul orei 3.00 și s-a produs intre mai multe persoane, in sectorul 6. Conform Poliției Capitalei, la fața locului au mers polițiști…

- Politistii au retinut, joi, un barbat de 35 de ani dupa ce a tras cu un pistol, deranjat de zgomotul facut de copii pe strada in sectorul 5, a informat Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) El este acuzat de savarsirea infractiunilor de nerespectare a regimului armelor si munitiilor…

- Cinci politisti din cadrul Sectiei 21 de Politie din Bucuresti se afla in izolare, dupa ce un coleg a fost depistat cu COVID-19, a informat, marti, Politia Capitalei. De asemenea, arata sursa citata, la nivelul structurii de Actiuni Speciale, 36 de politisti sunt in izolare, un coleg fiind…