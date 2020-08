Aseara a avut loc priveghiul lui Emi Pian, liderul clanului Interlop Duduianu, ce a fost asasinat in urma cu doua zile, in timpul unei incaierari violente. La eveniment au participat mai multe sute de persoane, iar conform protocolului epidemiologic, Marcel Vela a intervenit, sancționand pe cei care, in mod normal, nu ar fi avut ce cauta in acel loc.