Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 9 octombrie, intre orele 9-15 se vor executa doua conectari de conducte pe strazile Mircea cel Batran și Locotenent Ovidiu Balea. Pe durata lucrarilor se va opri furnizarea apei pe strazile Mircea cel Batran, Locotenent Ovidiu Balea și Tazlau. Marti, 10 octombrie, intre orele 8-16 se va intrerupe…

- Luni, 9 octombrie, intre orele 9-15 se vor executa doua conectari de conducte pe strazile Mircea cel Batran și Locotenent Ovidiu Balea. Pe durata lucrarilor se va opri furnizarea apei pe strazile Mircea cel Batran, Locotenent Ovidiu Balea și Tazlau. Marti, 10 octombrie, intre orele 8-16 se va intrerupe…

- Comunicat de presa Va informam ca astazi, 21.09.2023, incepand cu ora 19.30, se vor efectua lucrari de intervenție pe Bd. Mircea cel Batran, pentru remedierea unei conducte de apa avariata. Va fi afectata a doua banda de circulație, imediat dupa trecerea de pietoni semaforizata (zona BCR). Dupa intervenție,…

- Hristu Nicolaide este absolvent al Liceului "Mircea cel Batran", punand in scena spectacolul "Taranul baron" de Ludovic Holberg, reprezentat la serbarea sfarsitului de promotie si apoi in mici turnee in localitatile din jurul Constantei Primul contract teatral l a avut la Teatrul "Alhambra". Apoi, el…

- In cursul zilei de astazi, 23 august și maine, 24 august, se toarna al doilea strat de asfalt pe porțiunea cuprinsa intre sensul giratoriu de la intersecția strazilor 1 Mai și I.P. Reteganul și sensul giratoriu de la intersecția strazilor 1 Mai, Mircea cel Batran și Regina Maria( zona Policlinica CFR).…

- Merdinian este presedintele Uniunii Armenilor Constanta si consilier local municipal din partea PSD ConstantaAsociatii societatii Magic Pododerm SRL au decis in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor din 28 iunie 2023 mutarea sediului social al societatii din municipiul Constanta, strada Cuza Voda nr.…

- In a șasea zi de controale, echipele coordonate de Prefectura Timiș au verificat un numar de 15 centre situate pe raza județului Timiș, in localitațile: Timișoara, Ghiroda, Sacalaz și Giroc. In urma acțiunilor de control, Prefectura a anunțat ca au fost depistate nereguli de funcționare și au fost aplicate…

- Comisiile mixte de control formate sub coordonarea Instituției Prefectului – Județul Timiș au controlat și sambata, 15 iulie, 15 centre situate pe raza județului Timiș, in localitațile: Timișoara, Ghiroda, Sacalaz și Giroc.