- Percutionistii Alexandru Anastasiu si Lucian Maxim si actorul Marius Bodochi sunt protagonistii unui spectacol de muzica si poezie programat pentru 2 decembrie la Sala Radio, relateaza News.ro. Anastasiu si Maxim sunt muzicieni ai Orchestrei Nationale Radio si initiatorii spectacolului „As…

- Interpretul de muzica populara din Romania, Benone Sinulescu, a murit, joi, 18 noiembrie, la varsta de 84 de ani. El era internat de duminica, din cauza unei pneumonii care s-a agravat pe fondul unor alte probleme de sanatate, scrie News.ro.

- Petrica Mațu Stoian, unul dintre cei mai indragiți artiști din Romania, s-a pensionat in vara acestui an. Dupa ce Ansamblul Folcloric „Maria Tanase” din Craiova nu a mai primit fonduri din partea primariei, salariul artistului a fost redus cu 25%. El era platit cu 6800 de lei brut, vochere de vacanța…

- Este din nou doliu in lumea muzicii romanesti. Cunoscutul interpret de muzica populara Petrica Mitu Stoian a murit ieri la Spitalul Judetean din Resita. Artistul era internat la terapie intensiva, dupa ce i s-a facut rau in timp ce se afla in tratament post-Covid la o clinica privata din Caras Severin.…

- Interpretul de muzica populara Petrica Mițu Stoian a murit. Era internat la terapie intensiva la Spitalul de Urgența Reșița, dupa ce i s-ar fi facut rau. Se afla in tratament post Covid la o clinica privata din Caraș Severin.

- Alexandra Moldovan are 23 de ani și este nevazatoare din naștere, dar a reușit sa faca facultate și acum este masteranda. Totul cu ajutorul tehnologiei care ii citește orice carte tiparita și o ajuta sa recunoasca persoanele. Aparatul i-a fost subvenționat printr-un proiect de stat care ofera vouchere…

- Cea de-a XVI-a ediție a Festivalului Internațional de muzica de camera SoNoRo va avea loc in perioada 29 octombrie – 14 noiembrie 2021, in București, Brașov, Sibiu și Cluj-Napoca și dorește sa aduca prin tema sa, „Dreamtigers”, un omagiu marelui scriitor sud-american Jorge Luis Borges, arata un comunicat…

- Interpretul de muzica populara din Banat Petrica Moise a murit, sambata seara, dupa ce s-a infectat cu SARS CoV-2. El nu se vaccinase impotriva COVID-19 si se afla internat la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara de cateva zile. Petrica Moise a murit sambata seara, dupa ce s-a infectat…