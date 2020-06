Internetul mobil, serviciul telecom cel mai afectat de incidente de securitate în 2019 Numarul de incidente de securitate cu impact semnificativ asupra securitatii si integritatii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice a crescut cu 43%, de la 556 in anul 2018 la 794 in 2019, iar acestea au afectat, in total, peste 23 de milioane de conexiuni, potrivit informatiilor colectate de la furnizori si analizate de catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).



Cu toate acestea, operatorii au avut un timp mediu de solutionare a incidentelor sub 6 ore, inregistrandu-se doar o usoara crestere fata de anul trecut, arata autoritatea…

Sursa articol: agerpres.ro

