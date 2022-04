Internetul lui Elon Musk (Starlink) ajunge şi în avioane; Ce curse oferă conexiuni în zbor Inainte sa vorbim zilnic despre Elon Musk pentru preluarea lui Twitter, el era subiect de stiri deoarece activase constelatia de sateliti Starlink deasupra Ucrainei. La putin timp dupa serviciul avea sa ajunga disponibil si in Romania , iar acum aflam ca e disponibil si in avioane. Hawaiian Airlines are premiera acestui serviciu, oferindu-l sub forma de conexiune Wi-Fi. Serviciul de Internet prin satelit va fi disponibil din 2023 pe zborurile trans-Pacifice ale liniei aeriene, un pas important pentru Starlink. Serviciul creat de SpaceX include o constelatie de mii de sateliti plasati in orbita… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania UTI CFM SA a instalat in Aeroportul Brașov – Ghimbav soluții de securitate de ultima generație, in valoare de peste 4,7 milioane de euro. Specialiștii UTI au proiectat, integrat, pus in funcțiune și testat: sisteme de securitate aeroportuara (echipamente de scanare a bagajelor cu raze X, porți…

- Wizz Air va adauga o noua aeronava la baza sa din Cluj-Napoca. Noua aeronava Airbus A321ceo se va alatura flotei de la inceputul lunii august, va crește numarul de aeronave ale companiei aeriene in Cluj-Napoca la șapte și va ajuta in continuare la extinderea operațiunilor. Noua aeronava permite lansarea…

- China a refuzat sa furnizeze companiilor aeriene ruse componente de avioane, a declarat joi un oficial al autoritatii aviatice din Rusia, citat de Reuters, dupa ce Boeing si Airbus au oprit livrarea de componente, relateaza Agerpres.

- China a refuzat sa furnizeze companiilor aeriene ruse componente de avioane, a declarat joi un oficial al autoritatii aviatice din Rusia, citat de agentiile ruse de presa, dupa ce Boeing si Airbus au oprit livrarea de componente, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi…

- SpaceX a activat, oficial, serviciul de internet prin satelit Starlink pentru teritoriul Romaniei! Vom putea accesa internetul de oriunde, la preturi competitive. Starlink este o "constelatie" de sateliti construita de SpaceX pentru a oferi acces la internet prin satelit. Constelatia va ajunge sa fie…

- Wizz Air anunța ca ii va sprijini pe refugiații ucraineni, oferindu-le 100.000 de bilete gratuite* pentru toate zborurile catre Europa continentala care decoleaza din țarile invecinate Ucrainei (Polonia, Slovacia, Ungaria, Romania). Wizz Air iși asuma astfel angajamentul sa ii ajute pe refugiați pentru…

- Potrivit CEO-ului Eviation, Omer Bar-Yohay, Alice este la doar cateva saptamani distanța de primul sau zbor.Cu o tehnologie a bateriei similara cu cea a unei mașini electrice sau a unui telefon mobil și 30 de minute de incarcare, Alice, care poate primi noua pasageri, va putea zbura timp de o ora.Avionul…

- Un grup de insoțitori de bord ai TAROM acuza, intr-o scrisoare deschisa, ca zborurile companiei nu pot fi realizate cu numarul propus de stewardese, iar oamenii au fost chemați din concedii in luna ianuarie, deși nu este perioada de varf. Compania susține sa datele prezentate de personalul navigant…