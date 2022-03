Internet de mare viteză pentru oricine CARAȘ-SEVERIN – Vestea adoptarii „Legii internetului pentru toți“, de catre Camera Deputaților, ne-a fost data de deputatul carașean Jaro Marșalic! Prin acest document, orice roman va avea dreptul sa i se asigure accesul la cel puțin un serviciu de internet funcțional in banda larga. Este vorba despre internet la punct fix, prin fibra optica, necesar pentru evoluția comunitaților izolate, mare parte dintre ele fiind defavorizate. Astfel, in termen de trei ani de la data intrarii in vigoare a legii, instituțiile și autoritațile publice au obligația de a conecta la Internet, cu un nivel de calitate… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

