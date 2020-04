Ionuț Nedelcearu (23 de ani), fundașul central al naționalei și al rușilor de la Ufa, a reușit sa ajunga in Romania in ciuda interdicțiilor stabilite pe fondul pandemiei de coronavirus. Rusia a fost una dintre ultimele țari care au trecut la masuri drastice impotriva coronavirusului, dar bilanțul ultimelor zile este unul ingrijorator. Numarul total al cazurilor a de coronavirus a depașit 8.600, cu 1.175 de imbolnaviri in ultimele 24 de ore. ...