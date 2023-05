Stiri pe aceeasi tema

- Aurelian Chitu, jucatorul echipei FCU Craiova, nu-si poate explica modul in care au ajuns cei de la FC Voluntari sa egaleze Craiova in ultimele 20 de minute. Chitu a fost autorul unei duble in meciul cu FC Voluntari, de vineri seara.„E incredibil! Nu am mai trait in viata mea asa ceva! Nu imi vine…

- Convocat pe lista preliminara a stranierilor pentru meciurile Romaniei din iunie, mijlocașul Alexandru Dobre (24 de ani) a inscris un gol și a oferit un assist in meciul Rio Ave - Famalicao, scor 2-2, din prima liga a Portugaliei. Alexandru Dobre a debutat in martie la prima reprezentativa a Romaniei,…

- Echipa nationala de fotbal Under-20 a Romaniei va participa incepand din luna septembrie la al treilea sezon consecutiv in Elite League U20, competitie ce reuneste 8 selectionate din Europa: Romania, Cehia, Germania, Italia, Polonia, Norvegia, Anglia si Portugalia, a anuntat, marti, Federatia Romana…

- Ministrul de externe Nicu Popescu s-a intilnit la MAEIE cu Tiago Antunes, secretarul de stat pentru afaceri europene al Portugaliei, transmite noi.md. Discuția s-a axat pe procesul de aderare al Republicii Moldova la UE și pe progresele inregistrate de autoritați in implementarea recomandarilor Comisiei…

- Alexandru Iftimie, un roman de 39 de ani care locuiește in Marea Britanie, a acționat in judecata aplicația de ride-sharing Uber la Curtea Comerciala de Apel de la Amsterdam. Instanța a stabilit ca șoferii au dreptul sa primeasca mai multe informații despre deciziile automatizate care se iau in privința…

- De la ora 15.00, pe stadionul "Anghel Iordanesculdquo; din Voluntari, se joaca partida din play out FC Voluntari UTA. Sambata, 8 aprilie, incepe etapa a treia din play off si play out in Superliga de fotbal, prima zi de meciuri programand trei intalniri, una in play off si doua in play out. De la ora…

- Alexandru Dobre (24 de ani), fotbalistul convocat in premiera de Edi Iordanescu la echipa naționala, vine la lot cu moralul la cote maxime. Fostul junior al lui Bournemouth, aflat in prezent in Portugalia, la Famalicao, a marcat duminica seara primul sau gol in tricoul lusitanilor, in victoria cu Boavista,…

- Dragoș Bujor a obținut prima medalie a sa in Portugalia, dupa ce a jucat finala probei de U17 simplu masculin la WTT Youth Contender Vila Real 2023 (tenis de masa). Impreuna cu antrenorul Vasile Florea, Dragoș Bujor a fost de neoprit pana in ultimul meci al probei, in urma caruia a obținut medalia de…