Dupa Kenney Funderburk, Veljko Brkic si Kwamain Mitchell, letonul Andris Misters este cel de-al patrulea strain pe care CSM Petrolul Ploiesti va miza in viitoarea editie de campionat a Ligii Nationale de Baschet Masculin! In varsta de 30 de ani (nascut pe 8 aprilie 1992 la Dobele – Letonia), Andris este un shooter ale carui procentaje de la distanta au fost, de-a lungul carierei, in zona a 40%, si poate evolua atat ca Small Forward (3), cat si ca Shooting Guard (2). Component al nationalei Letoniei, este un jucator obisnuit sa joace pentru obiective importante, venind la Ploiesti din postura de…