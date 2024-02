Stiri pe aceeasi tema

- Alina Gorghiu a explicat ca pentru fiecare fugit adus in tara, statul achiziționeaza 3 bilete de avion, la care se adauga cheltuielile cu diurna si cazarea ofiterilor de politie. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anunțat sambata ca in ultima saptamana au fost adusi in tara 17 fugari. Aceasta a subliniat…

- Un barbat in varsta de 49 de ani a primit o sentința de 11 ani și 8 luni, dupa ce a fost gasit vinovat pentru trafic de persoane, sclavie moderna, proxenetism, privare de libertate și violența. La locuința sa au fost gasite doua femei asupra carora au fost implementate mai multe masuri de siguranța.

- Un tanar baut și fara permis, care a provocat un accident rutier la Gherla in urma cu doi ani, a primit sentința pentru fapta sa. Pe 18 decembrie 2023, judecatorii de la Gherla au stabilit pedeapsa pentru conducere fara permis și sub influența bauturilor alcoolice. In noaptea de 13/14 noiembrie 2021,…

- Ieri, 6 decembrie, polițiștii Biroului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Baia Mare, pe numele unui barbat de 32 de ani. Acesta a fost condamnat la 120 de zile inchisoare pentru comiterea infracțiunii…

- Poliția federala a arestat un proxenet roman condamnat care fugise din țara și era in vacanța in Bavaria. S-a intamplat pe 3 decembrie, scrie site-ul de știri regionale Oberpfalz Aktuell, care citeaza portalul de știri al Poliției germane.Duminica, agenții federali germani l-au prins pe barbatul cautat…

- Ginerele lui Gigi Becali a avut probleme cu legea in 2021, atunci cand a fost prins la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. In tot acest timp, Mihai Theodor Mincu a incercat sa obțina o decizie favorabila, iar de curand a fost condamnat penal.