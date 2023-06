Interlopul care a atacat un primar cu ranga se află încă în libertate! Barbatul recidivist care a atacat primarul unei comune din județul Buzau se afla inca in libertate! Mai mulți lideri ai PNL il susțin pe acesta pentru faptele sale. Reamintim ca un barbat eliberat condiționat a atacat cu o ranga primarul din comuna buzoiana Catina. Totul vine in contextul in care unchiul interlopului a pierdut alegerile in 2020 și vrea sa devina din nou primar la alegerile din 2024, chiar daca depașește varsta de 80 de ani. Luptele politice din localitatea buzoiana Catina au dus la gesturi extrem din partea liberalilor. Dupa ce au pierdut alegerile din comuna, liberalii din Catina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

