- Un cunoscut interlop din Arad a fost gasit mort in apartamentul in care locuia, pe strada Cocorilor din municipiu, chiar in ziua in care ar fi implinit 48 de ani.Marius Datcu era cunoscut ca "Belmondo de Arad" si in trecut a facut parte dintr-o grupare infractionala destructurata de politisti si…

- Un barbat de 54 de ani, condamnat la cinci ani de inchisoare pentru talharie in Italia a fost prins de politistii doljeni, potrivit news.ro.Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a anuntat ca politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale au depistat in municipiul Craiova, un barbat, de 54 de…

- Fostul manager al Spitalului ”Nicolae Malaxa” Florin Secureanu, condamnat definitiv la trei ani si opt luni de inchisoare pentru ca ar fi facut plati nelegale din fondurile unitatii sanitare catre mai multe societati comerciale, a fost gasit de politisti, luni seara, la locuinta sa din Jibou, judetul…

- Fostul deputat Cristian Rizea si-a petrecut prima noapte intr-o inchisoare romaneasca. Condamnat penal in Romania pentru corupție si dat in urmarire internationala a fost incarcerat dupa miezul noptii Penitenciarul Rahova. Barbatul de 54 de ani a fost extradat si trimis inapoi in tara, aseara, sub escorta,…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat la intrarea in țara un barbat din Suceava condamnat la inchisoare pentru savarșirea infracțiunilor de uz de fals și complicitate la fals material in inscrisuri oficiale. Joi, 06 aprilie a.c., in jurul orei 14.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea…

- Politia Romana anunta, luni seara, ca a fost adus in tata, din Italia, un tanar de 26 de ani, care fusese condamnat la inchisoare pentru infractiuni la regimul rutier si cre fusese dat in urmarire internationala. Barbatul este Daniel Balint, fiul lui Vasile Balint, cunoscut ca Sile Camataru. ”La data…

- Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a fost dat in urmarire, dupa ce politistii nu l-au gasit la adresele cunoscute pentru a fi incarcerat. El se afla pe lista "Most wanted" a Politiei Romane. Arsene a fost condamnat definitiv, vineri, la 6 ani si 8 luni de inchisoare pentru doua infractiuni…