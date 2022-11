Interlopul Adrian Corduneanu și soția lui au fost plasați sub control judiciar. Ce acuzații grave li se aduc. Update Jurnaliștii din Iași au anunțat ca mai mulți membri ai clanului Corduneanu au fost reținuți marți, in urma unor percheziții organizate luni de DIICOT. Procurorii intrumenteaza un dosar in care exista zeci de acuzații de camatarie care ii vizeaza pe celebrii interlopi din Iași. Lovitura grea pentru Adrian Corduneanu și soția lui Dobanzile practicate de clanul Corduneanu erau cuprinse 20 și 400%, in funcție de persoana care era atat de neinspirata incat apela la interlopi. Potrivit bzi.ro , 15 membri ai clanului au fost reținuți. Dosarul conține mai multe acuzații: camata, spalare de bani și tentativa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

