- Interlopul Adrian Corduneanu a fost eliberat ieri de catre magistrati dupa un maraton de audieri la Judecatorie. Instanta a decis ca interlopul sa stea in arest la domiciliu, pentru o perioada de 30 de zile. Corduneanu este suspectat ca ar fi santajat un fost sef de galerie al clubului de fotbal Politehnica…

- ■ Ilie Antonio Arhip este acuzat de omor calificat ■ acesta si-ar fi ucis fiica de 5 ani ■ cadavrul a fost ingropat in curtea inculpatului acum 15 ani ■ copila si mama ei fusesera date disparute de bunicul matern ■ Procurorii din cadrul Parchetului de pe linga Tribunalul Neamt au finalizat urmarirea…

- O femeie in varsta de 75 de ani din localitatea brasoveana Sona a murit, miercuri, dupa ce a fost surprinsa de un incendiu care a cuprins vegetatia din curtea locuintei sale. Pompierii fac apel la cetateni "sa renunte la igienizarea terenurilor prin incendiere", potrivit news.ro. Fii la curent…

- In cursul anului 2021 Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia a cercetat un comisar sef de politie din IPJ Alba, care incearca sa obtina o pedeapa cu amanarea aplicarii pedepsei. Comisarul sef este cercetat pentru ca a falsificat o declaratie de persoana vatamata, ceea ce a dus la clasarea unui…

- Un judecator de la Curtea de Apel București a admis, definitiv, contestația fostului șef al Bazei de Administrarea și Deservire (BAD) a Jandarmeriei, colonelul Marian Corcodel, și a stabilit revocarea masurii arestului la domiciliu luata de magistratul TB care efectueaza cercetarea judecatoreasca…

- Un politist din Aiud a falsificat declaratia unui subaltern, agent de poliție la Aiud, care acuza doi afaceriști, soț și soție, de violare de domiciliu. Acordul de recunoastere a vinovatiei a fost respins de prima instanta de judecata. Politistul a semnat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii…

- Medicul cardiolog brașovean reținut in luna noiembrie a anului trecut, pentru luare de mita va merge acasa, unde va fi cercetat in continuare in stare de arest la domiciliu. Sorin Baloș a obținut in instanța modificarea masurii prin care era cercetat in stare de arest preventiv și va putea sta acasa…

- Un tanar, in varsta de 19 ani din Apața, a murit dupa ce a fost injunghiat cu un cuțit. Totul s-a petrecut sambata seara, la o petrecere. In urma unei altercații, un tanar ar fi injunghiat victima cu un cuțit in spate, iar la scurt timp aceasta a murit, potrivit brasov.net. „A fost o petrecere organizata…