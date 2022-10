Interlopii digitali.Viitoarele atacuri cibernetice, mai cumplite decât războaiele? Se poate intampla și așa, daca atacurile interlopilor digitali vor viza infrastructura critica a țarilor și dispozitivele conectate, a avertizat directorul executiv al celei mai mari companii private de securitate cibernetica din lume, Forcepoint. „Oprirea unor instituții și entitați importante, cum ar fi companiile de utilitați sau preluarea controlului asupra mașinilor conectate, se numara printre […] The post Interlopii digitali.Viitoarele atacuri cibernetice, mai cumplite decat razboaiele? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Impresara Anamaria Prodan a declarat, in exclusivitate pentru realitateasportiva.net, ce s-a intamplat, de fapt, in seara agresiunii. "Faptul ca Laurentiu Reghecampf a ajuns pana in momentul in care vine acasa si ne ameninta cu puscaria, ca ne deschide dosare penale... Ca ma baga in puscarie. (...)…

- Peste un sfert dintre organizatiile globale mari (27%) considera ca dezvoltarea de noi tehnologii, inclusiv Internet of Things (IoT), constituie cel mai mare risc de securitate cibernetica in acest moment iar 50% au identificat drept cauza principala a atacurilor cibernetice erorile umane, conform unui…

- O noua amenințare cibernetica vizeaza utilizatorii de Internet din Romania. Este vorba de un mesaj trimis prin e-mail, care include un link, in care ar fi o citație trimisa in numele Jandarmeriei și Poliției. “Ca urmare a activitaților dvs. prin intermediul conexiunii dvs. la internet, poliția noastra…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, spune ca blocarea conturilor Blue Air de catre minister din cauza neplatii unei amenzi nu justifica niciun fel suspendarea zborurilor si cere companiei sa reia imediat cursele, anunta Hotnews. "Aceasta blocare a conturilor Blue Air nu justifica in nicun fel suspendarea…

- Coagularea sangelui este un proces important care previne sangerarea excesiva atunci cand un vas de sange este lezat. Pentru a opri sangerarea necontrolata, anumite celule gasite in sange (trombocite) și proteinele din plasma lucreaza impreuna pentru a forma un cheag de sange la nivelul leziunii. In…

- Viitoarele mame ar putea intr-un viitor nu foarte indepartat sa-si vada bebelusii crescand in burtica datorita unui autocolant cu ultrasunete care se lipeste de corp. Inginerii de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) au dezvoltat un dispozitiv purtabil de marimea unui timbru postal, scrie…

- O oprire completa a livrarilor de gaze rusesti catre Uniunea Europeana ar putea reduce Produsul Intern Brut al UE cu pana la 1,5%, daca iarna urmatoare va fi una geroasa iar regiunea nu va reusi sa adopta masuri preventive pentru a economisi energia, conform celor mai recente estimari ale blocului comunitar.

- Un raport declasificat al Centrului pentru Securitatea Comunicațiilor - serviciul canadian de informații responsabil pentru informații electronice externe - arata ca Rusia cauta modalitați de a lansa atacuri cibernetice impotriva țintelor din statele membre ale Uniunii Europene și NATO. Fii…