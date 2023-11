Stiri pe aceeasi tema

- A trecut o luna de la inceputul razboiului din Israel. Marți, 7 noiembrie, a fost prima conferința a selecționatei Israelului inaintea ultimelor patru meciuri din preliminariile Euro 2024, inclusiv cel cu Romania, din 18 noiembrie. Pe fiecare scaun din sala de presa era poza unuia dintre cei 242 de…

- Doi ucrainei, care au ajuns ilegal in Republica Moldova, au fost depistați in zona de nord a frontierei de stat de patrula Poliției de Frontiera. Potrivit responsabililor, acțiunile strainilor au fost monitorizate cu ajutorul sistemului de supraveghere aeriana a frontierei.

- Ancheta a polițiștilor de frontiera in cazul a patru vietnamezi, in Timiș. Oamenii legii ii cerceteaza pe aceștia pentru tentativa de trecere frauduloasa a frontierei de stat dupa ce i-au prins in timp ce mergeau cu taxiul spre granița, pentru a trece ilegal in țara vecina. Cu toții erau intrați legal…

- Planuri de calatorie date peste cap pentru 16 nepalezi veniți in Romania cu vize de munca. Ei au fost prinși in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Serbia pentru a ajunge in vestul Europei. Grupul a fost depistat in apropiere de Teremia Mica, județul Timiș.

- Dosare penale pe numele a 11 nelapezi și egipteni, in județul Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Serbia pentru a ajunge in vestul Europei. Cu toții au intrat legal in Romania, in baza unor vize de munca.

- Migranții veniți in Romania sa munceasca sunt prinși tot mai des in timp ce incearca sa treaca ilegal granița pentru a ajunge in țari din vestul Europei. Numai luni polițiștii de frontiera au prins 14 persoane, toate intrate in țara cu vize de munca, care incercau sa treaca ilegal granița in Serbia,…

- Dosare penale pe numele a patru nepalezi și indieni, la granița Romaniei cu Serbia, in Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca incercau sa treaca ilegal in țara vecina. Migranții au intrat legal in țara noastra, in baza unor vize de munca.

- 122 de cetațeni din mai multe state precum Bangladesh, Pakistan, India, Nepal și Irak au fost prinși de polițiști cand incercau sa treaca ilegal frontiera de vest. Doar intr-un automarfar au fost gasite 60 de persoane ascunse.