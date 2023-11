Stiri pe aceeasi tema

- Interlopul Liviu Andronache, zis Vanghele, luat pe sus de mascați, dupa ce s-a filmat cu un pistol in manaUn interlop buzoian s-a trezit cu mascații peste el, in zorii zilei, la scurt timp dupa ce s-a filmat cum flutura un pistol și s-a laudat cu imaginile pe rețelele de socializare. Personajul se…

- Ziua de 25 Octombrie este una dintre cele mai importante sarbatori nationale, in care poporul roman isi omagiaza armata, faptele ei de arme din trecutul mai departat si mai apropiat, pe toti cei care astazi, in haina militara, sunt la datorie.

- Un roman a descoperit metoda de a face bani. A inceput sa cultive in urma cu patru ani broccolini, o leguma asemanatoare cu broccoli, dar cu un gust mai delicios. Principalii clienți sunt din București, iar barbatul și-a dublat recolta in acest an.

- Intr-o ordine cronologica, conducerea FC Petrolul Ploiești și-a prezentat ultimele trei transferuri, toate post-mercato de vara, dupa cum urmeaza: internaționalul georgian „U 21” Giorgi Abuashvili (foto sus, in text), ex-echipa a doua de la FC Porto, pe 30 august 2023, tanarul roman David Vraciu (foto…

- Manifestarea are loc in contextul „Anului Urmuz 2023”, la inițiativa editurii Biscara și va cuprinde lansarea mai multor volume de carte și o expoziție de caricaturi, toate dedicate scriitorului și artistului roman de avangarda din perioada interbelica. Expoziția de caricatura este adusa de la Pitești…

- Nunta anului in PSD are loc sambata la Buzau, acolo unde premierul și liderul partidului, Marcel Ciolacu, este socru mare, conform Antena 3. Nuntașii vor petrece la Vila Albatros din Buzau, fosta reședința a lui Alexandru Marghiloman, primul premier roman care a provenit din județ.Baiatul lui Ciolacu,…

- Anghinarea era cunoscuta in trecut drept „planta regilor” sau „hrana bogaților”. Iar asta pentru ca nu oricine iși permitea sa includa leguma in dieta zilnica.Astazi, leguma care este considerata o adevarata delicatesa in Occident este in curs de omologare la un institut de cercetare din Buzau, acolo…