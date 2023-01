Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international italian Francesco Totti este suspectat de justitia din Italia de implicare in tranzactii bancare suspecte, in special in legatura cu societati de pariuri online si cu cazinouri. Potrivit presei italiene, agenti pentru combaterea spalarii banilor analizeaza operatiunile facute…

- A trait 16 ani de teroare, a suportat bataile și uneori dormea in cimitir. Despre aceasta poveste trista a unei femei care a ajuns in penitenciar, dupa ce s-a aparat de agresor anunța ministrul justiției, Sergiu Litvinenco.

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a anuntat, duminica de Ziua Internationala a Comemorarii Victimelor Accidentelor Rutiere, ca va relua initiativa pentru modificarea legii impotriva soferilor care se urca la volan fara sa aiba dreptul de a conduce si provoaca accidente rutiere mortale. „Cu alte cuvinte,…

- Magistratii Judecatoriei iesene au fost chemati sa solutioneze conflictul dintre doi detinuti ai Penitenciarului. Unul dintre ei fusese agresat de celalalt, cazul transformandu-se intr-un dosar penal. Silviu Motoc si Gabi M. erau detinuti in celule invecinate, primul ispasind o condamnare pentru tentativa…

- Ieri, polițiștii rutieri din Beclean au oprit in trafic, pentru control, o autoutilitara care circula pe Drumul Județean 172F, prin localitatea Braniștea. La volan a fost identificat un barbat, de 46 de ani, din Braniștea, iar in urma testarii cu aparatul etilotest, rezultatul indicat a fost 0,47 mg/l…

- Scene șocante in Brazilia unde au loc alegeri prezidențiale. O parlamentara din partidul președintelui Bolsonaro a fugarit cu un pistol un susținator al contracandidatului de stanga Lula da Silva.

- Asistam in ultimul timp la atacuri foarte dure și minuțios orchestrate la adresa Bisericii ortodoxe. Din pacate, raspunsul oficial este destul de palid, ce ridica omului de rand destule semne de intrebare. Declaram cu patos și, de ce nu, ne mandrim de fiecare data ca doar ortodoxia este dreapta credința,…