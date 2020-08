Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au inchis cinematografele, teatrele, muzeele si alte institutii de cultura dupa izbucnirea pandemiei in tara la sfarsitul lunii martie. Ministerul Culturii a ridicat interdictia la nivel national saptamana trecuta, lasand la latitudinea regiunilor cand vor permite oamenilor sa se stranga…

- Restricțiile vor fi impuse in zilele de 22, 23, 29 și 30 iulie și in 5, 6, 12 august, in intervalul orar 00.00 - 04.00. In aceste perioade, circulația rutiera in zona aeroportului se va desfașura pe o singura banda pe fiecare sens de circulație. Restricțiile sunt impuse pentru executarea lucrarilor…

- Melbourne, al doilea oraș ca marime din Australia, va fi plasat in carantina ca urmare a creșterii numarului de cazuri de COVID. Peste cinci milioane de persoane au primit marti ordin de la autoritatile locale de a ramane in izolare, scrie Agerpres, citand AFP.

- Autoritațile din Melbourne, al doilea oraș ca marime din Australia, au decis izolarea la domiciliu a celor 5 milioane de locuitori, din cauza creșterii infecțiilor cu coronavirus, transmite AFP. Restricțiile se...

- Tedros Adhanom Ghebreyesus nu a dorit sa dezvolte aceasta afirmatie, insa OMS a fost criticata de anumite state membre, in special de Statele Unite ale Americii, care au spus ca este o organizatie prea slaba, prea lenta si prea "dedicata Chinei" in eforturile depuse pentru limitarea pandemiei de COVID-19.…

- Profesorul Alexandru Rafila susține ca al doilea val al pandemiei ar urma sa vina in luna septembrie, odata cu reintoarcerea elevilor la cursuri. Totodata, acesta susține ca autoritatile din Romania au procedat corect cand au decis sa mentina scolile inchise, si ca astfel de situatii precum cea din…

- Autoritatile din Israel au inceput sa efectueze teste serologice pe 100.000 de rezidenti, in cadrul uneia dintre cele mai mari campanii de depistare din lume, cu scopul de a preveni aparitia unui "al doilea val" al pandemiei de COVID-19, a anuntat joi un important oficial israelian, citat de AFP.Aceste…

- Presedintele Donald Trump a declarat joi ca daca un al doilea val al epidemiei noului coronavirus va afecta din nou Statele Unite nu va mai incerca sa inchida din nou tara, informeaza dpa preluat de agerpres.Vezi și: CTP, ieșire furtunoasa: 'Autoritațile se fac vinovate de zadarnicirea combaterii…