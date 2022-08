Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi este a patra echipa romanesca care trece mai deprte in Conference League. Dupa ce s-a impus cu 3-1 acasa și a pierdut cu 2-0 la Lublijana, Sepsi s-a impus la loviturile de depertajare cu 4-2, penalty-ul decisiv fiind transformat de Ion Ghorghe. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rutierul belgian Arnaud De Lie (Lotto) a castigat etapa a treia a Turului ciclist al Valoniei, luni, la Rochefort, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Trei barbați au murit in 24 de ore din cauza ranilor suferite in timpul curselor cu tauri din estul Spaniei, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- O instanța britanica a relaxat restricțiile asupra conturilor omului de afaceri rus Piotr Aven, pentru ca acesta sa poata plati costurile vilei sale din Londra, relateaza marți Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Administratia Fondului pentru Mediu a aprobat 24.014 de vouchere in cadrul etapei a doua a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic (Rabla pentru electrocasnice), informeaza AFM. Fii la curent cu…

- Fotbalistul roman Razvan Marin, care a retrogradat cu Cagliari din Serie A, este tot mai aproape sa joace din aceasta vara la Empoli, in prima divizie a campionatului Italiei, a anuntat Sky Sport, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Recensamantul Populației și Locuințelor iși consuma ultima etapa, cea a recenzarii fața in fața, prin intermediul recenzorilor. Prima zi in care recenzorii au batut la ușa persoanelor care nu s-au autorecenzat sau ale caror formulare nu au fost validate in etapa de autorecenzare a fost sambata.…

- Recensamantul Populației și Locuințelor, cel mai mare eveniment social al anului 2022, se va incheia pe 17 iulie. Etapa de autorecenzare a fost prelungita pana pe 27 mai, dupa ce numarul celor care au dorit sa se autorecenzeze a depașit toate așteptarile, Institutul Național de Statistica primind…