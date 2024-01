Stiri pe aceeasi tema

- PSD ar obtine 30% din voturi, PNL – 20%, iar AUR – 18% daca duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul European, releva un sondaj realizat de The Center for International Research and Analyses la comanda PNL. Sondajul mai releva ca peste 40% dintre cei chestionati se declara de centru…

- Un sondaj Curs de tip Omnibus masoara intenția de vot pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc pe 9 iunie. In cadrul sondajului a fost masurata, in premiera, noua Alianța formata de USR, PMP și Forța Dreptei. Conform acestui sondaj, cele 3 partide ar putea obține 15%, daca duminica viitoare…

- de Pavel Lucescu Ludovic Orban a primit mandat de la partidul lui, Forța Dreptei, sa inițieze oficial discuții cu USR și PMP ”pentru constituirea unei alianțe de centru-dreapta in perspectiva alegerilor care vor avea loc in anul electoral 2024”, dupa cum zice un comunicat de presa transmis de partid.…

- Consiliul Național al partidului Forța Dreptei, condus de fostul premier liberal Ludovic Orban, a decis sa declanșeze demersurile pentru constituirea polului de centru-dreapta, alaturi de USR și PMP.