- Daca la programul Orchestrei și Corului Operei Romane Craiova asistenta a lasat de dorit, la DJ Adrian Eftimie & Optick si mai ales la Zion Y Lennox au inceput sa apara din ce in ce mai multi doritori de distractie. Ritmurile de reggaeton au ajutat si ele, pentru ca usor-usor publicul s-a dezmortit…

- IntenCity Craiova a ajuns la ziua a doua de distractie. Cei care au dat tonul pe scena amplasata pe stadionul “Ion Oblemenco” au fost muzicienii Orchestrei și Corului Operei Romane Craiova. Din pacate asistenta a fost foarte scazuta. Programul de sambata, 27 august, de la IntenCity: DJ Adrian Eftimie…

- Vedeta serii, Luis Fonsi, dar si compatriotul sau, No Mercy au mai pierdut din asistenta, ora dovedindu-se tarzie pentru o buna parte din public. Dar cei ramasi au profitat de fiecare minut. In prima seara a festivalului IntenCity au mai urcat pe scena, in ordine, LayZee aka Mr. President, East 17,…

- DJ Snake, Jason Derulo, Afrojack, Luis Fonsi, Clean Bandit, Paul van Dyk, Lost Frenquencies sunt headlinerii celui mai mare festival de muzica din sudul Romaniei – Intre 26 și 28 august, Complexul Sportiv Craiova (Stadionul Ion Oblemenco) iși deschide po

