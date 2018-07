Intemperiile au provocat moartea unei persoane şi pagube în vestul şi centrul Franţei O furtuna puternica, care a strabatut in ultimele ore teritoriul Frantei de la tarmul Atlanticului pana in est, a provocat moartea unei persoane in departamentul Correze (centru) si numeroase pagube materiale, relateaza joi EFE.



Victima este un barbat de 64 de ani din regiunea Nantes, care a murit strivit de prabusirea unui copac in timp ce circula cu bicicleta pe malul unui lac din localitatea Objat, potrivit surselor Jandarmeriei, citate de ziarul local La Montagne.



Cele mai mari pagube materiale s-au inregistrat in departamentul Dordogne, cu capitala la Perigueux, provocate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

