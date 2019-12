Inteligenţa artificială va pune nota finală Simfoniei a X-a de Beethoven Ludwig van Beethoven a apucat sa scrie, inainte de a muri, in 1827, doar cateva note din ceea ce ar fi putut fi Simfonia a X-a, insa o echipa de muzicologi si informaticieni incearca sa extinda partitura acestei lucrari cu ajutorul inteligentei artificiale, relateaza vineri AFP. Rezultatul final va fi prezentat la data de 28 aprilie 2020 la Bonn si ar trebui sa fie unul dintre punctele culminante al unei serii de festivitati, care demareaza vineri, ocazionate de aniversarea a 250 de ani de la nasterea compozitorului.



Beethoven incepuse sa lucreze la aceasta simfonie in paralel cu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, la Ateneul Roman, de la ora 19.00, Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu”, dirijata de Horia Andreescu, va avea in program lucrari de Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart si Ludwig van Beethoven. Solista in programul Mozart va fi pianista Mihaela Manea. Concertul a fost sustinut…

- Iubitorii muzicii clasice sunt invitați, duminica, 8 decembrie 2019, incepand cu ora 19,00, la un concert extraordinar al Filarmonicii de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca, eveniment organizat in cadrul primei ediții a Festivalului Cultural „Augustin Bena”. Concertul va avea loc la Casa de Cultura…

- In Romania, avem un nivel general scazut de sisteme informatice ale unor instituții precum ANAF, Ministerul Muncii, APIA, care nu funcționeaza la parametrii așteptați, a declarat marți vicepremierul Raluca Turcan, in cadrul evenimentului "Grow with Google”.Citește și: Klaus Iohannis iși anunța…

- Dirijorul Horia Andreescu va sustine un concert extraordinar la pupitrul Orchestrei simfonice a Filarmonicii din Pitesti joi, de la ora 19,00. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Filarmonica de Stat Pitesti, programul cuprinde Wolfgang Amadeus Mozart - Simfonia nr. 1 in Mi bemol major, Joseph…

- Premiera ABSOLUTA pe scenele din Romania. Se pregatește primul concert in care, alaturi de muzicieni consacrați, va performa o entitate de inteligența artificiala (IA). Aceasta are un rol bine definit in trupa, mai exact va fi tobarul. In ultima zi a celei de a XI-a ediții a Festivalului Timișoara Jazz…

- The 14th edition of the SoNoRo Festival debuts on Friday evening, at 7:00 pm, at the Cotroceni Presidential Palace, shows a press release issued to AGERPRES.The repertoire of the opening concert will be classic, but with a touch of humor and will contain the famous ballad of composer Ciprian…

- Google va utiliza inteligența artificiala pentru imbunatațirea rezultatelor oferite de motorul sau de cautare, ceea ce va face ca acesta sa poata interpreta mai exact miliardele de cautari zilnice, transmite Bloomberg, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Daniel Zamfir iese la rampa! ‘Sunt extrem…