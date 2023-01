Inteligența artificială depășește noi frontiere: ChatGPT a început să scrie legi pentru Congresul SUA ChatGPT a devenit un subiect aprins, din prisma realizarilor dar si a implicatiilor profunde ce le determina in societate. Dupa ce i s-au dat diverse indicații, acesta a produs orice, de la eseuri la versuri de cantece. Atunci cand Buzzfeed a dezvaluit saptamana aceasta ca intenționeaza sa foloseasca chatbotul pentru a crea texte, acțiunile companiei au crescut cu 150%. Și, ca și cum toate acestea nu ar fi fost de ajuns, un membru al Congresului SUA tocmai a introdus și prima legislație redactata de ChatGPT. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Northwestern a descoperit un mecanism necunoscut pana acum care controleaza imbatranirea. Acesta arata ca majoritatea modificarilor la nivel molecular care apar in timpul imbatranirii sunt asociate cu lungimea genelor de imbatranire.…

- Turbulentele cu care se confrunta piata proprietatilor de lux din Londra si Frankfurt, ofera investitorilor europeni din real-estate o mostra a problemelor cu care se vor confrunta, pe masura imobiliarele se pregatesc de cea mai dura resetare inregistrata vreodata, scrie Bloomberg. Investitorii se…

- Cercetatorii Microsoft au anunțat zilele trecute un nou model de inteligența artificiala text-to-speech, denumit VALL-E, care poate simula indeaproape vocea unei persoane atunci cand i se ofera un eșantion audio de trei secunde. Odata ce invața o voce specifica, VALL-E poate sintetiza audio cu acea…

- Ar putea ajunge algoritmii de inteligența artificiala (IA) sa negocieze sfarșitul unui razboi? Iata ce spune analistul Mark Galeotti despre momentul de cotitura pe care il reprezinta sistemul ChatGPT in domeniul alunecos al IA.

- Moderna și Merck se pregatesc sa lanseze primul studiu de faza trei al unui vaccin impotriva cancerului cu ARN mesager. La fel ca și in cazul vaccinului impotriva COVID-19, și acesta ar invața sistemul imunitar al organismului sa ținteasca celulele canceroase, potrivit Financial Times. Fii…

- Luna aceasta, Jeremy Howard, un cercetator in domeniul inteligenței artificiale, i-a prezentat fiicei sale de 7 ani un chatbot online numit ChatGPT, anunța dnyuz.com. Acesta fusese lansat cu cateva zile inainte de OpenAI, unul dintre cele mai ambițioase laboratoare de inteligența artificiala din…

- Reportul la categoria I a jocului Joker depaseste 12,53 milioane de lei (peste 2,54 milioane de euro) la tragerea care va avea loc joi, 8 decembrie, in timp ce la Noroc este in joc o suma in valoare de 4,68 milioane de lei (peste 949.400 de euro), informeaza Loteria Romana. Fii la curent cu…