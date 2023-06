Inteligența artificială: Care este cel mai rău scenariu posibil? Arhitecții inteligenței artificiale avertizeaza ca aceasta ar putea provoca „dispariția” oamenilor. Cum s-ar putea intampla acest lucru? Publicația The Week a realizat un sumar al problemelor și temerilor ridicate de inteligența artificiala, pe care le prezentam mai jos. De ce se tem experții in inteligența artificiala? Aceștia se tem ca IA va deveni atat de inteligenta și puternica incat va deveni autonoma și va provoca perturbari sociale in masa sau chiar eradicarea rasei umane. Mai mult de 350 de cercetatori și ingineri in domeniul IA au emis recent un avertisment potrivit caruia IA prezinta… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

